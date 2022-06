La consigliera regionale della Lega Montemagni positiva al coronavirus

La consigliera regionale della Lega Elisa Montemagni è positiva al coronavirus. A darne notizia è stata lei stessa con un post su Facebook.

“Alla fine – ha scritto la consigliera regionale – è toccato anche a me. Sono positiva al covid. Febbrone, mal di testa e dolori diffusi. Sono purtroppo costretta ad uno stop sperando di tornare presto negativa e poter tornare al lavoro prima possibile. Avanti tutta, soprattutto su Lucca dove è doveroso votare Pardini per dare un volto nuovo ad una città meravigliosa da sempre ma che ha margini di miglioramento importanti e inespressi”.

“Faccio i miei migliori auguri a Elisa Montemagni per una pronta guarigione – scrive Ilaria Benigni, consigliere provinciale Lega -. E anche se giocoforza non potrà essere presente di persona all’accoglienza a Salvini in città, e conoscendola sappiamo benissimo con quanto dispiacere da parte sua, sappiamo che lei parteciperà a distanza come fosse lì con tutti noi per questa importante tappa della campagna elettorale per Mario Pardini sindaco. Adesso è importante che Elisa stia bene e si rimetta al più presto. Tanti auguri da tutti noi”.