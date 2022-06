Mallegni (FI): “Azione di Calenda appoggia Raspini? Altro che centro”

“Ma quale centro? Questa è la vera faccia di Carlo Calenda che chiacchiera bene e razzola male”. Così il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni dopo l’annuncio di Azione che ha deciso di sostenere il candidato lucchese Raspini al ballottaggio.

“Come ha fatto a Roma, schierandosi a sinistra, anche ora nel ballottaggio a Lucca e Carrara fa la stessa scelta. Non esiste il centro come lo rappresentano loro: l’unico centro è rappresentato da Forza Italia che per tradizione, cultura e valori ne è l’elemento principale. Azione di Calenda è un partito di sinistra, che fa gli accordi da Leu al Pd e si vende per quattro denari per mezzo collegio qua e là per l’Italia. Ci sorprende il fatto che coloro i quali lo rappresentano a livello locale abbocchino come lucci”, conclude Mallegni.

“A Lucca – conclude Mallegni – stiamo insieme con tutte le forze che vogliono essere alternative a quella sinistra che ha governato male per dieci anni e su questo non abbiamo dubbi”.