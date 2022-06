Marcucci (Pd): “Raspini uomo giusto per Lucca. La destra? Ha fatto alleanze pateracchio”

“Lucca è una città moderata, da sempre. Nelle urne i cittadini sceglieranno Francesco Raspini e il suo progetto di buongoverno”. Il senatore del Pd, Andrea Marcucci, inizia così il suo messaggio agli elettori in vista del ballottaggio del 26 giugno prossimo. E dall’altro lato critica gli apparentamenti fatti nella coalizione del centrodestra.

“Nessuna credibilità per le alleanze pateracchio della destra – afferma Marcucci -, che nel disperato tentativo di prendere qualche voto in più cedono il volante della coalizione ad estremisti e no vax”.