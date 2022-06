Veronesi: “Niente apparentamenti ma sostengo Pardini”

Nessun apparentamento ma il sostegno del terzo polo al ballottaggio delle amministrative di Lucca va al candidato sindaco del centrodestra Mario Pardini. Alberto Veronesi dopo una giornata di confronti oggi scioglie i nodi. Non ci sarà dal terzo polo un impegno diretto, ma da parte dell’ex candidato sostenuto da Azione, Italia Viva e +Europa che si era presentato al primo turno con il sostegno di due liste civile, un appoggio esterno alla coalizione allarga del centrodestra. Contro Francesco Raspini, sostenuto invece dal centrosinistra.

Tuttavia, l’indicazione di voto di Veronesi appare del tutto personale se proprio oggi il leader di Azione Carlo Calenda ha affermato di sostenere al ballottaggio Francesco Raspini, soprattutto dopo l’apparentamento nel centrodestra di Fabio Barsanti.

Dopo gli apparentamenti di Barsanti e Cecchini, si allarga, almeno sulla carta, il fronte del centrodestra.

“Scelgo – ha detto Veronesi – di non fare apparentamenti che pure sono stati proposti, né con lo schieramento di destra né con quello di sinistra. Per rimanere vicino a quella idea di centro moderato, al riparo da ideologismi dell’una e dell’altra parte”.

“Ma questa – aggiunge – è anche la ragione per cui, dopo vari incontri, scelgo di indicare nel voto l’unico candidato che mi sembra garantire il cambiamento: Mario Pardini. E’ una persona moderata, posata, civica. Una persona tranquilla e sicura di sé, che ha chiesto per Lucca una cosa semplice: cambiare. Il cambiamento non deve fare paura. Il cambiamento è necessario alla democrazia”.

(notizia in aggiornamento)