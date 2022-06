Ballottaggio, Boschi (Difendere Lucca): “Con la nostra presenza il mondo dei partiti nazionali di centrodestra verrà messo in riga”

Appello al voto per Mario Pardini anche dal candidato consigliere di Difendere Lucca Daniele Boschi. Un appello video sulla sua personale pagina social in cui parla anche delle nuove dinamiche fra partiti della coalizione di centrodestra dopo l’apparentamento.

“Fra il primo e il secondo turno – spiega Boschi – qualcosa è cambiato. Il nostro gruppo, che da anni porta avanti idee per la città, infatti, è diventato organico alla coalizione con l’apparentamento. Questo significa che con la nostra presenza il mondo dei partiti nazionali verrà messo in riga. Noi saremo l’esempio, noi saremo il traino nel comportamento e nello sviluppare le idee a cui gli altri dovranno adeguarsi. Questo è un pregio che Pardini ha riconosciuto a Barsanti e ai suoi”.

Dopo il candidato consigliere, che fu anche candidato sindaco per Casapound a Capannori in occasione della seconda candidatura di Menesini alla carica di sindaco nel 2019, elenca i motivi per cui non si dovrebbe votare per Francesco Raspini, definito come ‘Tambellini ter’.

L’appello completo è possibile visualizzarlo qui.