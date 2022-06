Elly Schlein a Lucca per sostenere Francesco Raspini

Elly Schlein a Lucca per Francesco Raspini. L’appuntamento è martedì sera (21 giugno) alle 20,30 al Baluardo San Salvatore. All’incontro organizzato da Sinistra con Lucca saranno presenti anche l’assessora regionale Serena Spinelli, Daniele Bianucci e Francesco Cecchetti.

All’iniziativa pubblica, organizzata dalla lista Sinistra con Lucca – Sinistra civica ecologista, accanto alla vicepresidente della Regione Emilia Romagna, punto di riferimento di tanti giovani impegnati in politica, ci sarà il candidato sindaco Francesco Raspini.

“Siamo tutti uniti, insieme, per Francesco Raspini sindaco – sottolinea la lista Sinistra con Lucca – Sinistra civica ecologista – In questa settimana batteremo strada per strada, busseremo porta per porta, per convincere ogni persona di quanto sia fondamentale, per la nostra Città, l’appuntamento di domenica prossima. Mentre i nostri avversari si affidano ad accordi di vertice che mettono insieme tutto e il contrario di tutto, che hanno il sapore della vecchia politica, per provare a colmare lo svantaggio del primo turno, noi proseguiamo con convinzione sulla nostra strada: impegnandoci a coinvolgere direttamente il maggior numero di persone, puntando sul loro protagonismo, per la costruzione di un progetto inclusivo ed aperto, che non lasci indietro nessuno”.