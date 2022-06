Ballottaggio e apparentamenti, Veronesi: “A Lucca non ci sono liste che si richiamano al fascismo o al neofascismo”

Polemica su apparentamenti e appoggi esterni, interviene l’ex candidato sindaco del terzo polo Alberto Veronesi.

“La polemica che oggi infuria a Lucca sul voto a Mario Pardini ha del surreale – dice – Io voglio dirlo chiaramente, ripetere, contro la disinformazione in atto in questi giorni: in apparentamento con Mario Pardini non ci sono liste che si richiamano al fascismo o al neo fascismo. Esplicitamente neofascista era Forza Nuova, quella forza politica che l’allora sindaco Pietro Fazzi, ospitò per un convegno alla casermetta sulle Mura il 25 aprile del 2001. A sostegno di Pardini non ci sono forze siffatte, se non liste civiche e i partiti consueti del centrodestra. Fascista è quella forza politica che ritiene legittimo l’uso della sopraffazione, della prevaricazione e della disinformazione nel confronto politico. Chi sta disinformando oggi sulle elezioni a Lucca? Chi sta nascondendo i fallimenti degli ultimi 10 anni con una disinformazione che fa tremare le vene ai polsi? Il fascismo degli antifascisti lo chiamava Pier Paolo Pasolini, altro che Io sono un liberale di Andrea Marcucci“.

“Di libero – dice – qui c’è solo il desiderio di infamare e insultare chi vuole la libera alternanza della classe dirigente, come fa Carlo Calenda, per il quale io, Alberto Veronesi, ero “una grande personalità della cultura degna di Lucca, uno che non parla di destra e di sinistra” e cinque minuti dopo un “incapace che appoggia la peggiore coalizione di centrodestra”. Se la democrazia poggia sul principio dell’alternanza, non si può usare il manganello della disinformazione per screditare gli avversari. Torniamo a confrontarci sui problemi di Lucca determinati da una cattiva gestione, parliamo di politica, non agitiamo spauracchi che a Lucca non esistono”.

“Leggiamo che Cosimo Ferri ha scelto il centro destra a Carrara, fascista pure lui? – prosegue Veronesi – Sono tutti fascisti in questo paese, tutti coloro che non votano per Letta e i suoi alleati? Lucca arriva da dieci anni di non governo: cultura e musica mortificate, commercio di vicinato contrastato, lavori pubblici in funzione solo sotto elezioni, traffico alle stelle, opere pubbliche ferme, parcheggi insufficienti, sanità da terzo mondo, sicurezza inesistente, giovani ghettizzati, anziani abbandonati. Ripetiamo, per liberare il potenziale inespresso di Lucca bisogna battere un candidato sindaco espressione di una classe dirigente che considera Lucca roba sua. Noi siamo per eleggere un candidato sindaco civico, moderato, democratico e liberale, Mario Pardini”.