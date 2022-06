Ballottaggio, Sinistra con Lucca: “Raspini con la sua esperienza è una garanzia per il governo della città”

“Domenica prossima i cittadini lucchesi sono chiamati a scegliere tra due candidati sindaco, tra Francesco Raspini e Mario Pardini: per quello che sono ed hanno fatto in questi anni, per il programma che hanno presentato e per cosa e chi rappresentano”. Ad affermarlo è Sinistra con Lucca.

“L’esperienza e le competenze amministrative di Francesco Raspini sono note e sperimentate – dicono da Sinistra Con – Per fare bene il sindaco occorre avere idee chiare, visione strategica per il futuro della città e capacità di fare squadra e Francesco Raspini ha ampiamente dimostrato di avere queste qualità. La campagna elettorale condotta all’insegna del rifiuto di fare promesse irrealizzabili ha confermato una indiscussa serietà e affidabilità. Si è sempre concentrato su cosa fare per Lucca e non sul contro qualcuno o qualcosa. La costruzione della coalizione che lo sostiene ha seguito un percorso chiaro e trasparente durato un anno, passato attraverso primarie che hanno coinvolto oltre 2300 persone, un programma frutto di mesi di lavoro da parte di centinaia di persone e del contributo di tutte le forze della coalizione. Francesco Raspini ha dimostrato di saper guidare e portare a sintesi questo grande lavoro che oggi rappresenta una ulteriore garanzia per il governo della città di Lucca che guiderà nei prossimi cinque anni”.

“Oltre a tutto questo, per noi di sinistra è fondamentale – prosegue la nota – che, come è successo in questi anni, l’amministrazione guidata da Francesco possa garantire ancora grande attenzione e sensibilità ai ceti più deboli, con grandi investimenti e innovazione nelle politiche sociali, forte impegno per la tutela e l’affermazione dei diritti e priorità alla lotta contro i cambiamenti climatici e per la transizione energetica. I cittadini lucchesi hanno visto come Mario Pardini si è presentato alla città, con quale percorso e con quali alleati, hanno potuto valutare la credibilità e la fattibilità delle proposte avanzate. Hanno visto che è diventato candidato sindaco di terza mano dei partiti del centrodestra dopo che numerosi altri candidati erano stati esclusi e dopo che lui stesso era stato bocciato. In tre giorni ha deciso di apparentarsi e di accettare il sostegno di forze che hanno posizioni di segno opposto su temi fondamentali: sull’Europa, sulla scienza, sul fascismo, ecc. e costituendo quindi una coalizione priva di coesione e credibilità programmatica, dove chiara è l’egemonia dell’estrema destra e sicure litigiosità e immobilismo amministrativo”.

“Una coalizione unita solo dall’essere contro – conclude Sinistra Con – In realtà contro Lucca ed il futuro della città. I termini della scelta di domenica sono chiari. Continueremo col massimo impegno fino a domenica a parlare con i cittadini, a partire da disattenti e dubbiosi e da chi al primo turno non ha votato”.