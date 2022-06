“La guerra della Nato si fa già al supermercato”: striscione e volantinaggio a Lucca

La guerra e le sanzioni le paghiamo noi ogni volta che mettiamo benzina e andiamo a fare la spesa. È questo il messaggio trasmesso dallo striscione La guerra della Nato si fa già al supermercato esposto durante un volantinaggio all’Esselunga di via Carlo del Prete da No guerra No base Lucca.

Una lavoratrice dice: “Giusto. Io ormai se devo uscire per prendere una pizza o con le amiche al pub non lo faccio e sempre di più mi tocca mangiare pasta e roba in scatola”

“A noi le centinaia di euro in meno al mese fanno la differenza – dice il comiteto – Tante le persone incazzate per le decisioni guerrafondaie che hanno preso senza interpellare nessuno di noi e che ricadono sul nostro portafoglio. Chi è al governo ha deciso che siamo disposti al picco dei prezzi e a spendere centinaia di milioni di soldi pubblici per basi militari della Nato come quella in progetto a Coltano e per armamenti. Invitiamo tutti all’assemblea pubblica La guerra della nato si fa già al supermercato per martedì prossimo alle 21 alla Biblioteca popolare di San Concordio in via Urbiciani 362”.

“Il carrello è sempre più vuoto, la benzina sale fino e oltre i 2 euro – dicono – Hanno deciso per noi. Una guerra in nome della “vittoria dell’occidente”. Ma quale vittoria se per noi lavoratori e famiglie aumenta tutto tranne lo stipendio. Ma quale vittoria se per noi giovani e studenti significa ancora una volta un presente di incertezza e ansia dopo due anni di distanziamento sociale e pandemia. In più ci portano la guerra dietro casa, un’altra base militare a Pisa o in siti alternativi che ancora sono in studio, ma comunque vicino a noi. 190 milioni di euro e 73 ettari di terreno tolti dal territorio che verranno cementificati. E poi ci parlano di transizione ecologica. il 28 giugno ne parliamo insieme per approfondire e organizzarci con informazione e azioni sul territorio”

Per ulteriori informazioni sulla protesta https://t.me/noguerranobaselucca