Sostenibilità ambientale, Ferrucci (Lista Civile): “Transizione ecologica mai recepita a Lucca”

“Le indicazioni per la sostenibilità ambientale della città, nell’interesse dei cittadini presenti e futuri, in sintonia con l’art. 9 della Costituzione, esistono, sono scritte nelle norme che fino ad oggi a Lucca sono state disattese. I miei tentativi molteplici di lanciare questo messaggio agli amministratori lucchesi è caduto nel vuoto. Io voterò per il cambiamento, all’insegna della partecipazione democratica e della condivisione con i cittadini delle politiche ambientali”.

Così Nicoletta Ferrucci per Lista Civile di Elvio Cecchini sindaco, che prosegue: “Inorridita da cronache di vicende alle quali mai mi sarei aspettata di assistere, in cui la libera manifestazione di pensiero dei cittadini su scelte che attengono alla conservazione del verde urbano, viene sanzionata. La libertà di pensiero è per me un valore imprescindibile e non negoziabile; altrettanto lo è la realizzazione di una concreta e vera transizione ecologica in linea con la politica ambientale internazionale Ue e nazionale, che a Lucca non sembra essere stata recepita”.

“Consumo e impermeabilizzazione del suolo per cementificare, ma anche erosione e perdita di biodiversità, aumento dei consumi energetici che innescano il fenomeno isola di calore, surriscaldamento globale. Ognuno di questi fattori, nei contesti urbani e periurbani, genera e potenzia in negativo l’altro, e insieme incidono in maniera determinante sulla salute psicofisica dell’uomo, in un gioco perverso di interconnessioni”.