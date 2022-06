Ballottaggio, anche Pier Luigi Bersani lancia la volata a Raspini

Da Articolo Uno anche Pier Luigi Bersani lancia la volata al candidato di centrosinistra Francesco Raspini in vista del ballottaggio del 26 giugno.

“Articolo Uno esiste per costruire un nuovo campo progressista, per tornare a coinvolgere e rendere protagoniste tante persone che in questi anni sono state messe a dura prova dall’emergenza sanitaria e dalle difficoltà economiche ma non hanno perso fiducia nelle politiche pubbliche e credono in un impegno costante per ridurre le disuguaglianze – afferma Bersani -. A Lucca in coerenza con questo impegno Articolo Uno è sin dall’inizio parte della coalizione di centrosinistra e insieme ad altri ha contribuito alla nascita e al buon risultato della lista Lucca è un grande noi, ora è il momento tutti insieme di un ultimo sforzo a sostegno di Francesco Raspini per dare a Lucca un’amministrazione in grado di tenere insieme sviluppo economico e coesione sociale, tradizione e innovazione, l’operosità delle sue imprese con la grande realtà del volontariato”.