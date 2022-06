Lista Civile: “Con noi competenza ed esperienza per i ruoli chiave dell’azione amministrativa”

Verso il ballottaggio ecco l’analisi di Lista Civile, che rinnova l’appello.

“L’esito del primo turno delle elezioni amministrative del Comune di Lucca ha evidenziato la disaffezione dei cittadini nei confronti di una classe politica che si è dimostrata distante dalla vere esigenze delle persone – dice la lista che ha espresso Elvio Cecchini come candidato sindaco – come certificato anche dal recente report del Sole24Ore. La percentuale dei votanti, ferma al 46,6%, dimostra una insoddisfazione diffusa e una scarsa fiducia per il futuro. D’altra parte le promesse e le narrazioni che fanno credere che sia possibile attuare da domani una diversa e più efficace azione amministrativa con le stesse persone e con questo centro-sinistra, che per dieci anni hanno dimostrato incapacità, autoreferenzialità e sostanziale immobilismo non sono più credibili“.

“Si ricorre pertanto alla vecchia tecnica di attivare gli schieramenti pregiudiziali ed ideologici – prosegue Lista Civile – e si fa appello agli intellettuali amici per impaurire l’elettorato riguardo il rischio di far ripiombare il paese in un regime, sviando l’attenzione sui veri temi importanti per la buona gestione della città. Si vuol far credere che il buon governo, l’inclusività, la sensibilità sociale, la sostenibilità ambientale, la salute delle persone, la scuola, lo sport siano argomenti esclusivi della sinistra e che dall’altra parte vi sia il deserto politico e intellettuale. Se leggete i programmi del centrodestra e del centrosinistra, scoprirete che le analisi e le proposte sono molto vicine, ma quello che con noi cambierà sicuramente è il metodo di lavoro, perché abbiamo individuato le persone che hanno maggiore competenza ed esperienza per ricoprire i ruoli chiave nell’azione amministrativa: solo in questo modo è possibile conseguire i risultati che servono alla nostra città dopo anni di immobilismo”.

“La nostra coalizione ha la competenza e la capacità di amministrare il bene comune – dice ancora Lista Civile – Il sistema di gestione del potere della sinistra, che prevede l’attribuzione di preminenti ruoli istituzionali e di responsabilità politico-amministrativa sulla base dei voti raccolti, comporta il rischio reale di ritrovarsi amministratori di scarsa competenza ai quali vengono delegate decisioni di fondamentale importanza. Se si vuole recuperare l’affezione e l’interesse dei cittadini per la gestione della cosa pubblica occorre per primo superare queste logiche di spartizione numerica e riconoscere che non esiste una Lucca Buona e una Lucca Cattiva, ma una comunità di persone che chiedono un vero cambiamento che determini il miglioramento della qualità della vita e l’evoluzione dell’azione amministrativa, che non abbiamo assolutamente visto in questi ultimi anni”.

“Invito tutti i cittadini lucchesi – conclude la nota del candidato sindaco Elvio Cecchini – soprattutto chi non si è recato alle urne per il primo turno, ad andare a votare domenica 26 giugno per contribuire a determinare un futuro migliore, partecipando consapevolmente alla scelta della prossima amministrazione comunale guidata da Mario Pardini sindaco“.