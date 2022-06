Pd Viareggio, Articolo Uno e Spazio Progressista con Raspini: “Lucca non si metta dalla parte sbagliata della storia”

Il Pd di Viareggio, Articolo Uno Viareggio e Spazio Progressista fanno il loro appello al voto per Francesco Raspini, candidato sindaco del centrosinistra al ballottaggio di Lucca.

“Il primo turno di votazioni a Lucca – affermano Pd, Articolo Uno e Spazio Progressista in una nota congiunta – ci lascia uno scenario chiaro e netto: da una parte il candidato del centro sinistra Francesco Raspini e dall’altra il candidato della destra Pardini, che si presenta al ballottaggio di domenica affiancato da no-vax e neofascisti di Casapound“.

“Da Viareggio – si legge nella nota – non possiamo non interessarci a queste elezioni, non solo perché il Comune capoluogo è importante per tutto il territorio provinciale, ma perché tra Lucca e la nostra città ci sono sempre stati importanti legami storici, culturali ed economici che ci uniscono indissolubilmente. Parlare di quello che succederà domenica nelle urne è anche parlare dei futuri rapporti che vorremo e potremo avere con il capoluogo: su sviluppo, investimenti e relazioni reciproche serve una persona in grado di avere una visione strategica e di intraprendere un percorso comune nel raggiungere e investire le risorse del Pnrr e dei vari bandi nazionali ed europei, nel proseguire l’impegno culturale e artistico sulle celebrazioni Pucciniane, sulla sostenibilità e sulle connessioni tra i nostri territori con le ciclabili; solo per citare alcuni temi che ci legano”.

“È per questo fondamentale – sostengono – che in municipio ci sia Francesco Raspini, un riferimento per le sue competenze amministrative, una persona seria in grado di ascoltare gli altri enti, i cittadini e di fare sintesi. Come forze progressiste di Viareggio non dimentichiamo la storia della nostra Provincia, non dimentichiamo Sant’Anna di Stazzema, non dimentichiamo Pietro Nieri ed Enrico Paolini, non ci poniamo dalla parte sbagliata della storia e senza ambiguità ci uniamo al sostegno di Francesco perché è la persona giusta per affrontare le tante sfide che ci troviamo di fronte”.