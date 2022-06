Sgarbi: “Sosterrò Pardini: a Lucca serve un cambiamento in senso liberale”

Al primo turno ha sostenuto il candidato sindaco Alberto Veronesi e ora lo segue nell’indicazione di voto per Mario Pardini al ballottaggio. E’ questa la scelta di Vittorio Sgarbi che annuncia che presto tornerà a Lucca.

“Noi come Rinascimento Sgarbi abbiamo appoggiato Veronesi al primo turno, convinti – spiega – che sarebbe stato il nome giusto per rilanciare cultura, turismo e commercio a Lucca. Abbiamo fatto una lista insieme alle Partite Iva che ha preso l’1,15, e ringrazio gli elettori che ci hanno sostenuti. Verrò presto a Lucca. Ho letto di un appello di intellettuali di area, tra cui persone strettamente legate alla amministrazione, che tifano per il centrosinistra. La città va piuttosto rilanciata culturalmente e intellettualmente con un cambiamento in senso liberale“.

“Voglio dire chiaramente che, se Veronesi sostiene Mario Pardini, appoggiato a sua volta da liste civiche e liste del centrodestra – afferma Sgarbi -, noi siamo con Veronesi anche questa volta. Appoggiamo quindi Mario Pardini al ballottaggio di domenica 26 giugno. Lucca è una città di intatta perfezione e con un patrimonio artistico curato e ben conservato: occorre farlo conoscere. È necessario crederci. Lo ha fatto, per la musica, Veronesi, soprattutto per Giacomo Puccini, e i grandi autori lucchesi. È importante potenziare i luoghi espositivi, concepire un nuovo auditorium, aprire Lucca 12 mesi all’anno e non solo 12 settimane. Mario Pardini ha le proposte innovative e il coraggio per fare quanto è necessario. Altri non lo hanno. Rinascimento Sgarbi sostiene Mario Pardini”.