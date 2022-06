Toti e Silli (Italia al Centro): “Pardini sarà una guida autorevole per Lucca”

Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti ed il segretario regionale di Italia al Centro Giorgio Silli fanno il loro appello al voto per il candidato sindaco del centrodestra, Mario Pardini.

“Ultimi giorni di un’importante campagna elettorale per i ballottaggi che condurrà diritti diritti a una tornata di voto fondamentale per il destino della città – affermano Toti e Silli -, perché deciderà da chi sarà governata per i prossimi cinque anni in un periodo in cui saremo impegnati nella gestione delle risorse del Pnrr e sulla definitiva via d’uscita dalla pandemia in un momento che resta molto difficile per via della guerra ai confini dell’Europa”.

“Quando si prendono decisioni sulla propria città, occorre avere una guida autorevole – aggiunge Toti –. Ecco perché a Lucca abbiamo deciso di dare fiducia, da sempre e per primi a Mario Pardini, figura professionale di rilievo, moderato nei toni, concreto nella sostanza e capace di dare alla città di Lucca una guida autorevole e un cambiamento necessario. Mario è riuscito a costruire una valida alternativa politica fatta di quel pragmatismo e concretezza che i cittadini in questi anni non hanno trovato sotto altri vessilli. Domenica la scelta è semplice, la continuità che ha affossato la città, o la novità del cambiamento. Noi preferiamo la seconda. Uniti per Mario”.