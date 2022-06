Barsanti: “Con Pardini procederemo alla realizzazione di un gattile comunale”

Fabio Barsanti parla dei punti del suo programma che sono stati accettati e integrati in quello di Mario Pardini: “Si tratta di punti importanti per la città che nascono dal lavoro in Consiglio comunale e dall’ascolto del territorio. Rappresentano proposte concrete che contribuiranno al cambiamento di Lucca”.

“Il primo punto riguarda la messa in discussione del Piano operativo del comune di Lucca, aprendo al dibattito collaborativo con gli ordini professionali coinvolti per materia – dichiara Barsanti -. Il secondo riguarda la proroga della sospensione della tassa sul suolo pubblico Cosap per i commercianti, mentre il terzo ha ad oggetto la rimodulazione del fallimentare assessorato cultura-sport-turismo, al fine di dividere le deleghe in altrettanti assessorati”.

“Ho chiesto anche di procedere alla realizzazione del ‘progetto nuovo stadio’ per quanto di competenza comunale e riattivare la ‘Consulta dello sport’, lasciata inerte dall’amministrazione uscente. Primario anche attuare la ‘Mozione sulla rigenerazione dell’identità e della cultura lucchese’, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale su mio impulso il 27 aprile scorso. Un altro punto focale del mio programma – continua Barsanti – che trova consonanza con il programma di Pardini riguarda la costituzione di nuovi organismi di rappresentanza territoriale sulla base delle ex circoscrizioni, a titolo non oneroso per il Comune, o renderne la sostanza attuabile attraverso un ‘assessorato alle frazioni/territorio’”.

“Ho chiesto inoltre di realizzare una struttura destinata a gattile comunale, di concerto con il mondo del volontariato felino e di istituire una ‘Commissione sul verde pubblico’, composta da agronomi e botanici per vigilare sul taglio degli alberi e la manutenzione del verde pubblico. Infine di realizzare presso la struttura Campo di Marte – conclude – un centro di riabilitazione motoria post-trauma”.