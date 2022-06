Baudone: “Molti cattolici voteranno Pardini al ballottaggio”

“Non tutti i cattolici sono dalla parte di Raspini. E soprattutto la nota non arriva certo dai vertici della Diocesi o dal vescovo, ma da uno sparuto gruppo di persone che, in maniera scorretta, si è voluta intestare la rappresentanza dei fedeli”. A reagire così, non senza una punta di indignazione, è l’ex consigliera regionale e comunale Giuliana Baudone, al termine di una giornata tutta dedicata proprio all’attività di sostegno dei senzatetto.

Giuliana Baudone contesta la comunicazione arrivata nella mattinata di oggi di sostegno da un gruppo di cattolici al candidato sindaco di centrosinistra: “Non tutti i cattolici – dice Baudone – votano per Francesco Raspini. Soprattutto non ci si può intestare la rappresentanza di una intera comunità come nell’incipit della comunicazione odierna. È questo il motivo per cui rivendico il fatto che molti cattolici, praticanti e impegnati nel mondo dei fedeli, esprimeranno un voto per Mario Pardini al ballottaggio”.

Giuliana Baudone negli ultimi anni è stata vicina alle posizioni della Lega e per le comunali ha sostenuto la candidatura a consigliere di Armando Pasquinelli, che entrerebbe in Consiglio in caso di vittoria di Pardini al ballottaggio.