Il sindaco di Milano Sala e l’assessora Grandi sostengono Raspini: “Bene l’impegno per clima e ambiente”

Elena Grandi, assessore all’ambiente, e il sindaco di Milano Beppe Sala sostengono il candidato sindaco del centrosinistra a Lucca, Francesco Raspini.

Lo dice la stessa Grandi, assessora all’ambiente e al verde del Comune di Milano: “Voglio esprimere il mio sostegno al ballottaggio di domenica per Francesco Raspini, candidato sindaco a Lucca – scrive -. Lo faccio con convinzione anche per l’impegno politico di raggiungere la neutralità climatica nel territorio del Comune di Lucca entro il 2030“.

“Questo punto programmatico, messo in pratica – aggiunge -, richiederà azioni su più fronti dalla mobilità, ai beni comuni, dalle comunità energetiche al verde pubblico, fino alla cultura e il turismo. Ribadisco quindi l’appoggio, mio personale e quello del sindaco Sala, per Raspini e, ovviamente, per la lista di Europa Verde che lo sostiene fino in fondo”.