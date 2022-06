Pli Lucca con Pardini: “E’ lui la soluzione a 10 anni di fallimenti”

Il Partito Liberale Italiano sostiene il candidato sindaco del centrodestra Mario Pardini al ballottaggio.

“Il Pli di Lucca in questi anni di malapolitica portata avanti dall’attuale giunta in carica non ha potuto non registrare – si legge in una nota – l’incredibile serie di errori fatti per dare gestire la città. Errori che hanno impoverito la città stessa sia economicamente che socialmente, culturalmente ed infine ma non ultimo, l’incredibile impoverimento della qualità della vita dei nostri concittadini. Riteniamo inutile stare qui a ripercorrerne l’elenco: errori di un’amministrazione a gestione privatistica ‘pseudo neo liberista’ che sotto le mentite spoglie di una falsa privatizzare ha impoverito la città”.

“La goccia che comunque ha fatto traboccare il vaso – sostengono da Pli Lucca – è tutta la vicenda delle querele ai cittadini che dissentendo dal pensiero del ‘padrone’ della città si tirata addosso una serie di atti giudiziari degni di ben altri regimi Non entriamo nel merito delle capacità delle persone che si ripropongono con quelle nuove che vogliono subentrare alla guida della città solo per carità di patria. Sarebbe un disastro, certificato da 10 anni di fallimenti. Come Pli non possiamo che consigliare quindi ai nostri simpatizzanti di votare per Mario Pardini in cui militano persone di provata capacità, etica, moralità e senso liberale”.