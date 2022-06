Tambellini: “Nella destra negazionisti e cospirazionisti. L’unica guida per Lucca è Francesco Raspini”

E’ stato tra i primi ad ammalarsi di coronavirus e per un periodo è stato anche ricoverato. Il sindaco uscente di Lucca, Alessandro Tambellini, lo ricorda per prendere le distanze da chi “nega l’esistenza della malattia” e dichiara “inutili le precauzioni che sono state prese”. Nel mirino, senza mai essere nominato, c’è l’ex candidato sindaco Andrea Colombini che appoggia Mario Pardini al ballottaggio.

“Sono stato ricoverato per qualche tempo e ho avuto conseguenze significative. Ancora oggi la mia resistenza alla fatica è molto diminuita rispetto a prima. Mi fa molta impressione – afferma Tambellini – che ci sia qualcuno che nega l’esistenza della malattia covid19, dichiara l’inutilità delle precauzioni che sono state prese, l’inutilità dei vaccini che sarebbero semplicemente sciocchezze. Così per queste persone diventano una sciocchezza anche la ricerca, l’università, lo studio, la formazione perché tutti questi sarebbero solo al servizio di grandi potentati internazionali. Ebbene chi dice che il Covid19 è stata tutta una baggianata oggi appoggia il candidato sindaco di Lucca della destra – e volutamente non dico del centro destra – dico solo destra perché il centro in questo caso non esiste più. Il candidato della destra Mario Pardini si è ben guardato da prendere le distanze dal supporto politico di questi negazionisti e cospirazionisti. Mi chiedo come il candidato della destra potrà impostare una politica sanitaria con questi presupposti. Il mio invito per domenica prossima 26 giugno è ovviamente quello di andare a votare per il candidato del centrosinistra Francesco Raspini, l’unico con le competenze e la preparazione adeguata a guidare la città e proseguire il percorso di crescita che ha caratterizzato questi anni. Con una nuova, giovane squadra, tutti assieme possiamo costruire il futuro della città in un tempo di grandi incertezze ma anche di grandi opportunità che non possono essere mancate”.