Appello al voto da Sinistra Italiana Toscana

Sinistra italiana Toscana invita i propri iscritti, militanti ed elettori ad andare a votare ai ballottaggi di Lucca e Carrara.

“Domenica, in Toscana – dice la segretaria regionale Alessia Petraglia, già senatrice – si vota al ballottaggio di Lucca e Carrara. La peggiore destra, in entrambi i casi, con una punta di estrema destra al sapore di Casapound o con i peggiori trasformisti, se la gioca con candidati di centrosinistra. Voteremo perchè non saremo mai complici delle peggiori destre che sperano nel nostro non voto. Voteremo perchè non ci sottraiamo alla responsabilità di scegliere. Voteremo perchè i governi delle destre sono pericolosi. Voteremo nonostante ci troviamo dinanzi a programmi che non ci hanno convinti. Voteremo nella consapevolezza che le città hanno bisogno di una sinistra che continui a occuparsi degli interessi dei cittadini e non di quelli “di parte”. Inseguire le destre e imitare i programmi non aiuta a vincere e rafforza la destra perchè i cittadini scelgono sempre l’originale”.

“La nostra è una scelta autonoma e non è un richiamo al “voto utile” – dice Petraglia – Chiedere, come hanno fatto altri, il voto ai cittadini brandendo l’arma del voto utile per fermare le destre non funziona più e non può far sentire assolti coloro che dopo anni di governo di questa regione, tutte le volte che sono in difficoltà, dividono il mondo in fascisti e antifascisti evitando di parlare di contenuti e programmi e di scardinare il sistema di potere. Ci permettiamo di consigliare al Pd che per vincere è necessario discontinuità sul piano del metodo e sui contenuti programmatici. Le città hanno bisogno di governi che facciano scelte chiare su sanità pubblica, trasporto pubblico locale, servizi pubblici, rifiuti, acqua, urbanistica, difesa del territorio dell’ambiente, redistribuzione, inclusione, cultura. Noi, pur dall’opposizione, faremo la nostra parte”.