Ballottaggio, il leader di Sinistra Italiana Fratoianni è con Raspini: “Non siamo indifferenti”

Non lo nomina direttamente ma il messaggio è chiaro: votate Francesco Raspini per “bloccare l’avanzata dei fascisti”. A dirlo con un post su Facebook è il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni che lancia così il suo supporto a favore del candidato di centrosinistra per il ballottaggio di domenica.

“In moltissime realtà siamo impegnati perché vincano le coalizioni a cui abbiamo partecipato fin dal primo turno – spiega Fratoianni -. Ma anche dove abbiamo fatto scelte diverse lavoriamo perché a vincere non sia la destra. Perché non siamo indifferenti – prosegue il leader di Si – Né equidistanti. E ci sono casi in cui questo impegno trova ragioni ancor più forti. Come a Lucca dove il centrodestra ha stretto un accordo con i neofascisti di Casapound. Ecco perché a Lucca il ballottaggio assume un rilievo particolare. Ecco perché a Lucca tutti i democratici e coloro che hanno a cuore la Costituzione hanno il dovere di bloccare Pardini e l’avanzata dei fascisti“.