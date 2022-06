Consani (Lucca 2032): “Patrocineremo tutte le iniziative dell’Associazione lucchese diabetici”

“Ci impegneremo a patrocinare tutte le iniziative dell’Associazione lucchese diabetici”. Questa la proposta della consigliera uscente Cristina Consani di Lucca 2032 in caso di vittoria di Mario Pardini al ballottaggio di domenica (26 giugno).

“Fare politica significa non lasciare nessuno indietro, essere rappresentativi di tutta la cittadinanza nella sua interezza. Nel Comune di Lucca ci sono circa diecimila persone affette da diabete, persone di tutte le età a cui spesso viene diagnosticata la malattia senza che sappiano realmente come affrontarla, dove indirizzarsi per ottenere le cure e i consigli – spiega -. Per questo è giusto approfittare del palcoscenico dato dalla campagna elettorale per promuovere un’associazione onlus senza scopo di lucro che si occupa proprio dell’assistenza gratuita a questi cittadini: l’Ald (Associazione lucchese diabetici)”.

“Attiva nel volontariato da oltre trent’anni sul nostro territorio, il suo scopo primario è lo sviluppo della solidarietà fra persone che, affette da diabete, possano condividere tramite il confronto tutte le problematiche create da questa patologia – conclude -. È per questo che nel caso Mario Pardini venga eletto sindaco di Lucca al ballottaggio di domenica 26 giugno, ci impegniamo a patrocinare attraverso il Comune tutte le iniziative sul territorio dell’associazione, in modo da pubblicizzarla e farla conoscere alle tante persone che ne hanno bisogno, ma ne ignorano l’esistenza”.