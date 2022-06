Di Vito e Santini: “Mezzi vecchi ed obsoleti per i lavoratori di Sistema Ambiente”

“Da lungo tempo i lavoratori di Sistema Ambiente sono costretti a lavorare con automezzi per la raccolta dei rifiuti vecchi ed obsoleti, con un’età media di oltre dieci anni e che non favoriscono né la sicurezza di chi li conduce né la tutela dell’ambiente in termini di riduzione delle emissioni inquinanti”. Lo sostengono in un intervento i consiglieri comunali uscenti Remo Santini e Alessandro Di Vito.

“Sono più che giuste le proteste dei commercianti e degli esercenti, che lamentano disservizi e ritardi nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia delle zone più visibili e visitate – sottolineano i due esponenti dell’opposizione – ma senza attrezzature adeguate non si possono fare miracoli e non si riemergere dalla grave crisi degli anni passati. In tutte le città turistiche, piccole o grandi che siano, vediamo girare per le vie e nelle piazze mezzi elettrici, moderni e non inquinanti, mentre da mezzi vecchi e sudici. L’azienda ha sempre rassicurato i sindacati e dipendenti sul rinnovo dell’autoparco, ma al momento tutto tace”.

Secondo quanto appurato da Santini e Di Vito, Sistema Ambiente impegna oltre 120 mezzi al giorno variamente attrezzati nelle proprie normali attività, e dispone di oltre 180 mezzi di diversa portata e destinazione specifica, ma pare che l’eccedenza dei mezzi a disposizione sia scarsamente utilizzabile perché fermi da anni o troppo costosi per la relativa riabilitazione nonostante si paghi regolarmente anche su questi mezzi tassa di proprietà ed assicurazioni. “Come mai l’azienda si è tanto impegnata nella realizzazione di un costosissimo show room (la nuova sede di San Pietro a Vico) e non si sia preoccupata di dotare i lavoratori degli strumenti più moderni ed efficaci per la raccolta dei rifiuti? – si chiedono i due consiglieri comunali -. Anche quest’anno cittadini e lavoratori continueranno a subire disagi. A poco servono, in questo contesto, i maquillage di cui si sente parlare nei corridoi dell’azienda ormai allo sbando, ovvero ‘noleggiamo dieci mezzi e ripariamone altrettanti per fronteggiare il problema’, perché questa scelta, ancorché tardiva, rappresenta solo un inutile dispendio di denaro pubblico che non risolve l’annoso problema e che danneggia ulteriormente operatori e cittadini. Speriamo che le cose cambino: con la vittoria al ballottaggio di Mario Pardini, ci si concentrerà finalmente sui problemi veri della città, esercitando realmente l’indirizzo e controllo sulla sua più importante società partecipata, che il centrosinistra al governo da dieci anni ha ridotto in queste condizioni”.