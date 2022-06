Fidia Pardini e Sartiani coportavoce della sezione toscana dei Giovani Europeisti Verdi

Dopo il congresso nazionale dei Giovani europeisti verdi tenutosi l’8 maggio a Roma, Luca Fidia Pardini e Anna Sartiani sono stati eletti come co-portavoce della sezione toscana di Gev e come membri dell’esecutivo regionale insieme a Vincenzo Lombardi e Andrea Vitello, durante l’assemblea del 22 giugno.

Foto 2 di 2



“Anche in Toscana – dicono – abbiamo bisogno di un soggetto politico che raccolga le istanze dei giovani ecologisti, che sono moltissimi, ma che spesso diffidano della politica, ritenendola qualcosa di lontano dalla realtà e dai problemi di tutti i giorni. Noi vogliamo invece rilanciare l’idea della politica anche all’interno della nostra generazione, promuovendo in primo luogo la riconnessione coi territori“.

“La Toscana – prosegue la nota – è per sua natura una regione policentrica, e ogni suo centro, dal più piccolo paesino della Garfagnana fino a Firenze, include persone che si spendono con convinzione per il loro territorio, spesso portando avanti battaglie perfettamente in linea con l’idea dell’ecologismo. È con questo mondo che vogliamo riconnettere le energie ecologiste dei giovani, interrogandoci sulle motivazioni che spesso li vedono lontani, come l’essere costantemente focalizzati sull’inserimento in un mondo del lavoro sempre più competitivo e predatorio e che non sempre, in Toscana, è in grado di offrire soluzioni auspicabili e dignitose“.

“Sulla base di queste intenzioni facciamo i migliori auguri a Gabriele Casella – conclude – uno dei nostri iscritti che si è candidato alle elezioni comunali di Lucca nella lista di Europa Verde – Verdi, è che risulterebbe eletto se al ballottaggio vincesse il candidato del centrosinistra Francesco Raspini. Con questo auspicio, ci auguriamo di poter essere presenti nelle istituzioni che, per quanto bistrattate e vilipese, sono i luoghi dove, ricordiamolo, davvero si esercita la democrazia rappresentativa in questo paese“.