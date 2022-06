Tajani e i parlamentari di Forza Italia in piazza per Pardini: “La città ha bisogno di un sindaco, non del sistema di potere del Pd”

Chiusura di campagna elettorale con i vertici di Forza Italia per il candidato sindaco Mario Pardini. Sul palco di piazza San Frediano, già pronto per la festa prima del silenzio elettorale sono arrivati in tanti del partito azzurro, in vista del rush finale e del voto di domenica.

“Con stasera finalmente si può dire che a Lucca si può cambiare con una persona seria, credibile, affidabile e che non urla, una persona che non sia il sindaco di una parte e che non trasformerà la casa comunale nella casa degli amici degli amici, Mario Pardini”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia a sostegno del candidato di centrodestra. Sul palco assieme a lui anche il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, le parlamentari azzurre Erika Mazzetti e Deborah Bergamini, gli ex candidati sindaco Alberto Veronesi e Elvio Cecchini, il responsabile provinciale del partito Maurizio Marchetti e quello comunale Matteo Scannerini.

“Sosteniamo Mario Pardini – continua Tajani – perché questa città ha bisogno di persone serie ed affidabili che tengano aperta la casa comunale di Lucca a tutta la gente. Votiamolo perché Mario sarà un sindaco a servizio dei cittadini e non che vuole i cittadini a suo servizio. Noi saremo dalla sua parte fin da lunedì e non lo abbandoneremo. C’è una squadra da Roma a Bruxelles in grado di sostenerlo per rendere i servizi alla sua città – dice con riferimento ai fondi del Pnrr – Mario è un uomo pacato, serio e affidabile. Sarà un eccellente sindaco perché ha scelto per amore verso la propria città di tornare dall’estero. Chi non ama la sua città non può essere un buon sindaco”.

Dalla pandemia alla guerra in Ucraina Tajani ripercorre vari momenti difficili per il paese e definisce Pardini la persona giusta per affrontare i prossimi anni “perché Mario ha una visione complessiva per il futuro della città di Lucca e per dare risposte concrete alle persone. Votare per lui è il contrario di trasformare il Comune in una sezione di partito”. “Il sindaco – dice Tajani – si deve concentrare su tutti i cittadini, anche su coloro che non l’hanno votato. Questa è la differenza fra noi e loro. Questa città ha bisogno di un sindaco, non di un sistema di potere come quello del Pd, ha bisogno di area e cambiamento. Tanta gente ha scelto Mario proprio perché incarna il cambiamento: a Lucca si vota per il sindaco e non per il partito”.

Non sono mancate le polemiche nei confronti del candidato del centrosinistra Francesco Raspini definito da Mario Pardini “in campagna elettorale già da 3-4 anni”.

“Io ho fatto delle promesse – dice Pardini – e le manterrò. Ci ho sempre creduto anche se ho sempre saputo che sarebbe stato difficile. Siamo partiti dall’ascolto e dalla partecipazione e dall’essere presenti. Da un anno ascoltiamo i cittadini, ora che sono tornato e sono qui davanti alla città e ci ho messo la faccia il mio vero obiettivo è governare bene”. Pardini ringrazia dal palco Fabio Barsanti ed Elvio Cecchini per l’apparentamento e Alberto Veronesi per la sua coerenza che “ha pagato caro, venendo attaccato dagli stessi che lo sostenevano che lo hanno accusato di incoerenza. I veri non coerenti sono stati loro. Saremo una squadra coesa e compatta”.

A sostenere Pardini anche l’onorevole Deborah Bergamini che promette al futuro sindaco tutto l’appoggio possibile “soprattutto in vista degli stanziamenti dei fondi del Pnrr. Per utilizzare bene questi fondi servono persone serie e competenti che prendono anche dei rischi per il bene della comunità. A Lucca le cose non cambiano da tanto tempo, soprattutto infrastrutture e strade. Bisogna scegliere la persona giusta e Mario Pardini lo è. Come dice il nostro Silvio Berlusconi per avere delle città che funzionano: ora o mai più”.

Anche il senatore Massimo Mallegni parla di serietà e lavoro di squadra dopo aver contribuito personalmente a distribuire 40mila volantini a sostegno del candidato: “Siamo qui tutti uniti non perché siamo della stessa forza politica ma perché apparteniamo alla stessa comunità e vogliamo una comunità che sappia guardare avanti con entusiasmo. Grazie ad Alberto Veronesi ed Elvio Cecchini che sono qui con noi e ci accompagnano nel sostegno a Mario”.