Via Sarzanese: “Lavori sbloccati grazie a FdI e Mario Pardini”

“Dopo mesi di segnalazioni andate a vuoto con l’amministrazione Tambellini – Raspini, Mario Pardini, nei giorni scorsi, ha deciso, con un sopralluogo, di verificare la situazione in via Sarzanese bloccata da mesi da un cantiere”: ad affermarlo sono gli esponenti del centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Mario Pardini, che si pronunciano così sullo sblocco dei lavori a Maggiano.

“Il candidato sindaco per il centrodestra – proseguono – è andato ad ascoltare le persone, ha coinvolto il consigliere regionale Vittorio Fantozzi e i massimi organi nazionali tra cui l’onorevole Andrea Delmastro, che ha presentato una interrogazione parlamentare ‘per chiedere un immediato intervento’. Sarà un caso, ma la situazione a Maggiano si è sbloccata non grazie a Raspini ma grazie ai rappresentanti di FdI e a Mario Pardini”.

“L’ascolto e la collaborazione con gli enti pubblici locali e nazionali, è una prerogativa che il candidato sindaco del centrodestra Mario Pardini ha posto come condizione imprescindibile per riportare fiducia tra i cittadini nell’Oltreserchio e, in generale, in tutto il territorio lucchese” concludono.