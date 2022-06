Aperte le urne per il ballottaggio delle comunali: dalle 7 alle 23 si vota per il sindaco

Ballottaggio per il Comune di Lucca, aperte le urne. Per scegliere il sindaco della città fra Mario Pardini e Francesco Raspini i cittadini possono votare fra le 7 e le 23 nelle 86 sezioni in cui è suddiviso il territorio.

Per esprimere la preferenza bisogno fare una croce sul nome del candidato preferito.

Tessere elettorali

Per il ritiro di tessere elettorali non consegnate, o da ristampare con l’indirizzo aggiornato, o da duplicare per deterioramento, smarrimento, o esaurimento, l’ufficio elettorale del Comune di Lucca di via San Paolino, resterà aperto oggi (26 giugno) – in concomitanza con le votazioni – dalle 7 alle 23.

L’elettore si dovrà presentare munito dei documenti compresa la vecchia tessera se ne è ancora in possesso. È possibile ritirare la tessera elettorale per un familiare o un conoscente, purché si abbia con sé la fotocopia dei documenti della persona interessata, recante una dichiarazione di delega firmata.

Accesso agli elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non fosse accessibile mediante sedia a rotelle, possono esercitare il diritto di voto nellele sezioni sotto indicate, prive da barriere architettoniche: sezione 1 Centro storico Pia Casa, via Santa Chiara 6; sezione 13 San Marco via I. e Q. Baccelli 71 alla scuola elementare Martini; sezione 26 Sant’Anna via Matteotti alla scuola elementare; Sezione 39 San Vito in via Pesciatina, 1194 scuola materna; sezione 47 Nozzano Castello in via di Balbano, 78 scuola elementare; sezione 53 Monte San Quirico in via della Chiesa di Monte San Quirico 621 scuola elementare; sezione 62 San Concordio in Contrada in viale San Concordio, 483/A scuola elementare; sezione 68 San Lorenzo di Moriano via di Mammoli scuola elementare; sezione 75 San Lorenzo a Vaccoli in via di Vaccoli scuola elementare. L’amministrazione ricorda che in ogni caso a norma di legge l’elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune.

I cittadini residenti nel Comune di Lucca che hanno bisogno dei certificati medici per votare con l’assistenza di un accompagnatore o delle attestazioni mediche per votare in un’altra sezione senza barriere architettoniche possono rivolgersi, nella giornata di domenica, in orario 10-12 all’ambulatorio 1 della medicina legale, che si trova al piano terra dell’edificio O a Campo di Marte. Per il rilascio dei certificati e delle attestazioni è necessario che l’interessato sia presente alla visita del medico incaricato, abbia con sé un documento di identità valido e la documentazione sanitaria specialistica o di invalidità civile.

Servizio di trasporto per i non deambulanti

Il Comune di Lucca ha affidato il servizio all’arciconfraternita di Misericordia di Lucca, in via Cesare Battisti, 2 in centro storico (telefono 0583.494902 – email segreteria@misericordialucca.org). Coloro che intendono usufruirne, dovranno prenotarsi direttamente all’associazione, preferibilmente entro le 16 di oggi (26 giugno).

Assistenza al voto

Per avere maggiori informazioni, le persone che sono in difficoltà o hanno limitazioni fisiche, prima di rinunciare all’esercizio del voto, possono contattare in prima persona o attraverso un familiare o un conoscente l’Ufficio elettorale alla email elettorale@comune.lucca.it o al telefono 0583.442106.