Lucca sceglie il nuovo sindaco. Primi dati dello spoglio: Raspini in leggero vantaggio su Pardini

Lucca sceglie il nuovo sindaco. Alle 23 esatte si sono chiusi i seggi e aperte le urne del secondo turno delle elezioni amministrative 2022 a Lucca. Nelle prime ore della notte si saprà chi è il nuovo sindaco del capoluogo di provincia: la sfida è fra il candidato sindaco del centrosinistra, Francesco Raspini, e lo sfidante del centrodestra, Mario Pardini. Al primo turno, lo scorso 12 giugno, per Raspini hanno votato in 15244 (42,65%), per Pardini in 12278 (34,35%).

Il primo dato è quello dell’affluenza, che alle 19 si è segnalato come alquanto scarso. Appena il 29,65%, rispetto ad un pieno 33% del primo turno. Una tendenza confermata dalla rilevazione delle 23 che si è chiusa con una affluenza del 42,39%, circa 4 punti percentuali in meno rispetto al primo turno. Un dato, che secondo un sondaggio diffuso da Bidimedia in serata potrebbe rischiare di penalizzare il candidato sindaco di centrodestra. Ma si tratta di una proiezione, basata sui risultati del primo turno e sulla considerazione che generalmente l’astensione colpisce di meno l’elettorato di centrosinistra.

Lo spoglio

Si profila fin dalle prime battute un testa a testa fra i due candidati. Alle 23,18 arriva il risultato ufficiale nella prima sezione, la 17, allestita all’ospedale. Un dato parzialissimo (in totale 125 voti espressi) che vede in vantaggio Francesco Raspini al 59,68% (74 voti) e Mario Pardini al 40,32%, pari a 50 voti. Quando sono due le sezioni scrutinate, per un totale di 388 voti, Raspini è al 50,52% (196 voti), mentre Pardini è al 49,48% (192).

Secondo dati non ancora ufficiali, su 17 sezioni scrutinate su 86 sarebbe avanti il candidato sindaco del centrosinistra, Francesco Raspini, che viene dato al 52%. Mano a mano che affluiscono i primi risultati, giungono anche alcune curiosità sull’espressione del voto. Al seggio di Santa Maria del Giudice entrambi i candidati al ballottaggio hanno ottenuto, ciascuno 201 voti.

A 7 sezioni scrutinate (2.434 voti) Raspini si colloca al 51,23%, mentre Pardini è al 48,77%. Stacco confermato anche quando si arriva a 21 sezioni scrutinate, con Raspini al 51,14% e Pardini al 48,86%.

A mezz’ora dalla chiusura dei seggi arriva il primo dato significativo, sebbene ancora parziale. A 22 sezioni scrutinate, circa un quarto di quelle complessive, è in leggero vantaggio Francesco Raspini con il 51,23% delle preferenze, contro il 48,17% di Mario Pardini.

A 30 sezioni scrutinate si restringe lo scarto tra i due candidati. Raspini resta in lieve vantaggio con il 50,76% e Pardini recupera e sale al 49,24.

A 35 sezioni la situazione di testa a testa non muta, con Raspini avanti al 50,39% inseguito da Pardini al 49,61%: 98 i voti di differenza tra i due sfidanti.

A metà delle sezioni scrutinate è testa a testa, con Raspini sempre avanti al 50,41%.

Le prime reazioni

(notizia in aggiornamento)