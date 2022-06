Andreuccetti (Pd): “Al centrosinistra più voti di cinque anni fa, ma non è bastato”

Anche il segretario territoriale del Pd, Patrizio Andreuccetti, commenta il voto che ha riportato il centrodestra alla guida della città: “Per come sono fatto, sono da sempre abituato a metterci la faccia – dice – Faccio politica e credo che in un modo o nell’altro la farò sempre, perché la ritengo l’arte umana più alta, in quanto la politica, dal piccolo al grande, può e deve avere l’ambizione di incidere sui destini collettivi. In politica, in democrazia, si vince e si perde. A Lucca, in questo caso, abbiamo perso. Giusto fare gli auguri a Mario Pardini, nuovo sindaco della città capoluogo. Complimenti a lui ed alla sua squadra”.

“Voglio ringraziare pubblicamente Francesco Raspini – prosegue – e mandargli un abbraccio grande: con lui abbiamo svolto un bellissimo percorso di mesi, tra la gente, con una rimonta costante di consenso, che sia al primo turno sia al secondo ci ha visti incrementare i voti assoluti di cinque anni fa. Anche se la conclusione del viaggio non è stata quella che aspettavamo, resta la bellezza del viaggio vissuto. A mente fredda ci sarà più tempo per analisi dettagliate. Ora, con la passione e la determinazione di sempre, proseguo quello che mi riesce meglio: stare pancia a terra sul territorio con la nostra gente. La buona politica riparte ogni giorno dall’ascolto e della condivisione con i cittadini”.