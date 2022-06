“Ha vinto la libertà”, quella di una “città che cerca un riscatto da 10 anni”. E’ così che Fabio Barsanti, ex candidato sindaco per Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca Italexit con Paragone, battezza la vittoria di Mario Pardini con il quale si è apparentato insieme ad Elvio Cecchini.

Non cerca meriti, non vuole essere definito l’ago della bilancia, ma iniziare fin da domani a lavorare su programmi e contenuti. Dopo “una campagna elettorale scorretta messa in piedi dal Pd”, fra primo turno e ballottaggio. “Il pd ha giocato sporco – attacca -, inquinando la campagna elettorale mancando di rispetto a me e a elettorato”.

Ora per Barsanti contano i risultati: “Il centrodestra – ha detto – ha trovato la sua sintesi in una alleanza dopo il primo turno, ha vinto una visione della città che non ne poteva più di 10 anni di cappa del Pd. Ha vinto un diverso ruolo di Lucca nei confronti della Regione, ha vinto una proposta nuova rispetto a ciò che si è già visto. Ora vinceranno l’ascolto e la partecipazione”.

“Questa settimana le nostre persone si sono mischiate agli altri facendo un lavoro sul territorio – ha aggiunto Barsanti -, siamo andati nei bar nei paesi a convincere le persone e le abbiamo convinte, è stato un apporto per dare uno scatto in avanti. Ora c’è da mettersi intorno a un tavolo e mettere in pratica i punti programmatici”.