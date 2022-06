Bergamini (FI): “Dopo Pistoia anche a Lucca torna il buon governo del centrodestra”

“Onore a Mario Pardini, da oggi sindaco di centrodestra a Lucca grazie ad una coalizione coesa che ha fatto certamente la differenza”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai rapporti con il parlamento Deborah Bergamini.

“Forza Italia – dice – ha sempre creduto in questa candidatura e ha schierato i suoi uomini migliori a sostegno di Pardini con programmi e progettualità serie e di valore. Dopo la vittoria al primo turno di Pistoia con Alessandro Tomasi, un’altra città toscana in cui si potrà respirare l’aria pulita del buongoverno di centrodestra, determinante per gli importantissimi impegni del Pnrr. La lezione di Lucca e di Pistoia devono servire da monito a tutti: uniti si vince”.

“Le divisioni che Forza Italia e il presidente Silvio Berlusconi non hanno mai voluto da nord a sud – conclude – dovrebbero far riflettere tutta la coalizione che, tante volte, ha ceduto ai personalismi comportando esclusivamente un vantaggio per la sinistra. Ai nostri sindaci rinnoviamo il nostro appoggio e collaborazione per realizzare tutti i progetti necessari per rinnovare le loro città e migliorare la vita dei loro cittadini. E ora al lavoro per Lucca”.