Bianucci (Sinistra Con): “Da noi opposizione durissima ma costruttiva”

Ballottaggio a Lucca, fra i delusi c’è Daniele Bianucci, già capogruppo di Sinistra Con e il più votato fra i consiglieri, tanto che toccherà a lui presiedere il primo consiglio comunale, che andrà convocato entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, che potrebbe avvenire fra oggi e domani.

“Non è andata come speravamo, nel modo per cui tanto ci siamo impegnati, insieme – dice – È profonda la delusione, è molto lo scoramento. Eppure non possiamo permetterci di scoraggiarci neppure per un momento, perché siamo invece chiamati a trovare la forza per reagire, per proseguire un cammino che oggi, ancora più di ieri, diventa importante e irrinunciabile. Pardini, a cui rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, ha stasera detto che sarà il sindaco di tutte e di tutti. Da domani, glielo chiederemo di esserlo, ogni giorno: glielo chiederò come consigliere, come cittadino, come appartenente ad una delle tante minoranze che rendono ricca la nostra città, e che per tanto tempo ha sentito sulla propria pelle il peso della discriminazione”.

“Da parte nostra ci sarà un’opposizione dura, anche durissima quando sarà necessario: ma sempre costruttiva, rispettosa dal punto di vista istituzionale, attenta solo all’interesse della nostra comunità. L’idea del “tanto peggio, tanto meglio”, non ci appartiene e non ci apparterrà mai. Ci sarà tempo – e dovremo farlo – per pensare agli errori e alle cause di questa sconfitta; ci vorrà tempo per ricostruire un progetto – e sarà nostro dovere provarci, da subito – che sappia tornare a parlare alla maggioranza della città. Sicuramente siamo chiamati ad un cambiamento profondo”.

“Un pensiero, un ringraziamento e un abbraccio va a Francesco, che in questo cammino ci ha messo la faccia, le gambe e il cuore. Ci aspettano mesi e anni duri, di sicuro non facili. Avremo bisogno dell’aiuto e del sostegno di tutte e tutti. Non perdiamoci di vista”.

