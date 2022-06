“Abbiamo fatto un grande lavoro”. Andrea Colombini, ex candidato sindaco sostenuto dalle liste No green pass e Ancora Italia, esulta alla vittoria del candidato sindaco del centrodestra Mario Pardini, che aveva incassato il suo sostegno in vista del ballottaggio.

“Il risultato ottenuto alle urne – ha detto Colombini – porterà ad una grande Lucca. Alla sua guida è chiamata una persona moderata, che ha già fatto un intervento molto morbido, come è giusto che sia, nei confronti dei suoi avversari. La discontinuità è frutto della democrazia e non ho dubbi: Mario Pardini sarà il sindaco di tutti”.