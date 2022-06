Mallegni (FI): “Per Lucca impegno, responsabilità e competenza”

“La vittoria di Lucca è stata sofferta, un lavoro lungo mesi per mettere insieme tutte le anime del centrodestra: alla fine ci siamo riusciti”. A dichiararlo è il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni.

“Un primo turno importante, dove le altre forze che hanno contribuito alla vittoria di Mario Pardini – dice – hanno deciso di unirsi per sconfiggere anni di immobilismo e per dare alla città finalmente una prospettiva. Con Mario Pardini, oggi, possiamo guardare avanti con impegno, senso di responsabilità e competenza. È questo che Forza Italia chiede per la città di Lucca, nient’altro”.