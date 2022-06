Pardini sindaco, è già tempo di totogiunta: i possibili assessori e chi subentrerebbe in Consiglio

Giusto il tempo per festeggiare la vittoria e già si pensa alla prossima squadra di governo della città. Mario Pardini, in questo senso, già nelle prime dichiarazioni dopo il voto ha detto di avere le idee chiare. Idee che sono anche determinate dagli apparentamenti e dall’analisi del voto del primo turno.

Oltre al primo cittadino la giunta sarà formata da otto assessori: di questi 4 dovranno essere donna. Con tutta probabilità 2 saranno di Fratelli d’Italia, 2 di Lucca 2032 e uno ciascuno andranno a Lega, Forza Italia – Udc, Difendere Lucca e a Lista Civile.

In pole position ci sono i leader di preferenze dei rispettivi partiti. È quasi certo, infatti, che in giunta ci possano andare, fra gli uomini, Lido Fava per Fratelli d’Italia, Giovanni Minniti della Lega (possibile una delega al bilancio), Elvio Cecchini per Lista Civile e, ovviamente, Fabio Barsanti, per cui a lungo si è parlato di un possibile ruolo da vice di Mario Pardini. Restano da coprire le caselle delle donne: a Simona Testaferrata (Fdi) potrebbero toccare le deleghe che sono state di Ilaria Vietina nello scorso quinquennio, Lucca2032 potrebbe esprimere due assessore al femminile come Cristina Consani e Paola Granucci (mentre a Enrico Torrini potrebbe toccare il ruolo di presidente del consiglio comunale, in ballottaggio con Alessandro Di Vito). L’ultima donna potrebbe essere espressione dei centristi di Forza Italia – Udc, non necessariamente da cercare fra gli eletti in Consiglio. Oppure la scelta potrebbe ricadere sull’avvocato Lodovica Giorgi, ‘liberando’ uno spazio di assessore proprio per Alessandro Di Vito di SiAmo Lucca.

Uno scenario di questo tipo promuoverebbe in Consiglio l’avvocato Lodovica Giorgi per Lista Civile, Niccolò Maltese e Federico Collodi per Fratelli d’Italia, Ferruccio Pera e Marco Santi Guerrieri per Lucca2032, Massimo Fagnani della Lega. Per Difendere Lucca entrerebbe in Consiglio Lorenzo Del Barga. In caso di nomina ad assessore di Alessandro Di Vito un posto in Consiglio andrebbe invece ad Elena Del Frate.