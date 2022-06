Picchi (Lega): “Il centrodestra deve imparare dal modello Lucca”

“La vittoria di Mario Pardini è un grande esempio di come civismo e centrodestra siano vincenti ovunque in Toscana”. E’ quanto afferma Guglielmo Picchi, deputato della Lega eletto a Lucca.

“Sono felice di aver proposto per primo la candidatura di Mario Pardini, già dopo il nostro incontro avvenuto nel 2018. In pochi ci hanno creduto e solo fino a marzo questa candidatura pareva non materializzarsi. I fatti ci hanno dato ragione, Mario Pardini è Sindaco e sono certo che farà benissimo gli interessi della comunità di Lucca”.

“Il centrodestra deve imparare dal modello Lucca e scegliere candidati di qualità, farlo per tempo, evitando litigi tra e dentro i partiti. Quando si vince c’è posto e gloria per tutti. Personalmente sono lieto di aver portato sul nome di Mario Pardini, il mio partito e i partiti alleati, inizialmente cauti su una candidatura civica e moderata. Il successo di ieri ha smentito tutti”.