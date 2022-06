Raspini chiama Pardini: “Faremo opposizione rigorosa ma responsabile”

“Nella vita è bellissimo vincere, ma è importante anche saper perdere. Anche se fa male. E noi stasera abbiamo perso”. Così il commento di Francesco Raspini, che ammette la sconfitta con Mario Pardini, seppur per una manciata di voti.

“Da stanotte Mario Pardini è il nuovo sindaco di Lucca: a lui vanno i nostri complimenti – dice Raspini – L’ho già chiamato per farglieli di persona. Da domani saremo all’opposizione: saremo responsabili e presenti, in prima linea per la nostra città e non faremo sconti. Ci abbiamo creduto. Abbiamo dato tutto noi stessi. Non ci siamo risparmiati e credo non ci si possa recriminare niente. Anzi. Vi ringrazio di nuovo, ancora una volta, ancora di più, per quello che avete fatto, per come l’avete fatto”.

Commenta la sconfitta anche il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti: “Faccio i miei complimenti a Mario Pardini, nuovo sindaco di Lucca. Si vince e si perde, ma sempre con grande serenità. Ringrazio il mio amico Francesco Raspini perché davvero ci abbiamo provato, casa per casa, strada per strada”.

Il commento di Giordano Ballini