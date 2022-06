Rave party scongiurato in Garfagnana, Fdi: “Grazie alle forze dell’ordine”

“Un sentito grazie alle forze dell’ordine per aver scongiurato il rave party a Vagli di Sotto. Un lavoro di squadra, un piano interforze, di polizia, carabinieri e Guardia di finanza coordinato dalla prefettura di Lucca, che ha creato una rete attorno a Monte di Roggio permettendo di contenere i disagi, visto che erano attesi migliaia di partecipanti”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed i circoli Fdi di Garfagnana e Mediavalle.

“Controlli scattati dopo i primi tam tam sui social network, controlli che hanno permesso di identificare molti partecipanti e che hanno costituito un deterrente per l’arrivo di un fiume di persone. Un mega raduno non autorizzato che avrebbe, come abbiamo visto in tanti altri casi, causato problemi ambientali e di sicurezza. Nella località di Monte di Roggio si erano già riversati vari camper e tende, gli occupanti sono stati progressivamente sgomberati. Competenza e alta professionalità hanno permesso di disinnescare un potenziale problema per l’ordine pubblico”.