Inizia ufficialmente l’era Pardini. Questa mattina (27 giugno), dopo i festeggiamenti nella nottata di ieri per la vittoria al ballottaggio sul candidato del centrosinistra Francesco Raspini, il nuovo primo cittadino Mario Pardini ha vissuto il suo primo da sindaco a Palazzo Orsetti, incontrando il personale degli uffici e fermandosi in colloquio con il segretario Fulvio Spatarella.

Una mattinata tra sorrisi e tanta emozione con il passaggio ufficiale delle consegne: intorno a mezzogiorno, infatti, l’ormai ex sindaco, Alessandro Tambellini, ha consegnato le chiavi del palazzo e la fascia tricolore al nuovo primo cittadino di Lucca Mario Pardini.

“Ringrazio il sindaco Alessandro Tambellini – commenta Mario Pardini dopo il passaggio delle consegne -, avrò sicuramente bisogno dei suoi consigli. Ha onorato per dieci anni il ruolo che oggi mi trovo a ricoprire con grande onore e che la città mi ha voluto dare. Cercherò di farlo nell’interesse di tutti i cittadini, di tutta la comunità. Per certi aspetti è stata una sorpresa quello che è successo ieri sera e ovviamente sono felice, consapevole delle difficoltà che avrò davanti, ma proprio imparando anche dal passato. I consigli dell’ex sindaco saranno sempre ben accetti. Sono sicuro di metterci tutto il mio impegno proprio perché ci saranno sfide difficili davanti a noi. Saranno mesi difficili, ci sono problemi importanti come l’inflazione, il caro vita e il lavoro da fare è tanto: ci rimbocchiamo le maniche e lo faremo nell’interesse di tutta la città”.

“La prima cosa che farò? Vediamo intanto la convocazione del primo consiglio comunale – conclude Pardini – e da lì ci sono più cose su cui ci vogliamo concentrare e dirne una sarebbe riduttivo”.