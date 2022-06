Tensioni all’arrivo del corteo per Pardini sindaco a Palazzo Orsetti

Dal comitato elettorale fino a Palazzo Orsetti. È un lungo corteo quello che porta il neosindaco Mario Pardini verso il suo prossimo incarico, quello di sindaco.

In centro storico partono i cori da stadio, le clacsonate e non mancano anche momenti di tensione all’incrocio fra via Calderia, dove c’è il comitato di Francesco Raspini e via Santa Giustina, la sede del Comune.

Arrivano anche i carabinieri a dirimere una situazione che poteva anche degenerare, fra sfottò e provocazioni, con le prime polemiche a distanza fra le parti avverse e i toni che si alzano.

Poi il neosindaco sale le scale di Palazzo Orsetti e in sala degli Specchi fa il primo discorso da neo primo cittadino, ringraziando tutti coloro che si sono spesi per la vittoria, dai partiti del primo turno, a quelli che si sono apparentati, a coloro che, come Colombini e Veronesi, hanno dato il loro appoggio esterno.