Cori e offese alla festa dell’elezione di Pardini, il sindaco: “Mi dissocio da tutti i comportamenti non legittimi nel contesto”

Polemiche dopo l’esito del voto, il sindaco Mario Pardini stoppa ogni discussione.

A due giorni dalla tensione, dagli sfottò, dai cori e dalle offese (anche alla moglie del candidato sindaco Francesco Raspini, secondo quanto riferito da Repubblica) a margine della festa per l’elezione è lo stesso primo cittadino a ribadire un concetto di unità contro ogni divisione.

“Vorrei ringraziare – ribadisce sui social – tutti i lucchesi che ci hanno votato e non, perché una comunità si basa e cresce sulla differenza di vedute ed opinioni. La bassa affluenza alle urne ci consegna il dato di una città che non crede più nella politica, riavvicinarla alle istituzioni – tramite partecipazione e trasparenza – sarà l’obiettivo primario del mio mandato da sindaco di Lucca. Rappresentare la mia città è per me motivo di grande orgoglio e fonte di stimolo per onorare il ruolo che ricoprirò con grande attenzione verso tutti, indistintamente”.

“Viviamo in un momento storico particolarmente difficile – dice ancora – questa è l’occasione per stare uniti e guardare alle cose concrete e condivisibili. Solo così si possono raggiungere grandi traguardi. Adesso la campagna elettorale e i festeggiamenti sono finiti. E mi dissocio categoricamente da tutti i comportamenti che non sono stati legittimi nel contesto, sperando che possano cessare anche le polemiche”.

“Le mie prime parole – conclude – domenica notte sono state chiare e saranno il faro di tutta l’azione amministrativa. È il momento di proseguire il nostro lavoro con serietà e passione, per una città all’altezza del proprio nome e della propria gloriosa storia. Questo è il cambiamento: voltare pagina e scrivere tutti insieme una grande storia di rinascita per la nostra amata Lucca”.