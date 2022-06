Giani alla nuova amministrazione di Lucca: “La Regione ha un rigoroso profilo antifascista”

Alla nuova amministrazione comunale di Lucca guidata da Mario Pardini fa arrivare un messaggio sull’antifascismo il governatore della Toscana, Eugenio Giani.

Sollecitato sul tema, a margine di una conferenza stampa, Giani ha detto: “Abbiamo un profilo molto rigoroso come Regione Toscana. Non a caso, la nostra giunta ha voluto recentemente una modifica dello statuto, perché il carattere antifascista di impegno attivo rispetto al culto della memoria di ciò che ha significato la Resistenza, attraverso l’ottenimento di una Carta costituzionale fondata sulla libertà, sulla democrazia, sull’autodeterminazione, avesse connotati stringenti”.

“Questa modifica dello statuto – prosegue Giani – ci consentirà di essere più vigili se qualcuno volesse portarsi a revanche di momenti, di tempi, di atti che invece condanniamo anche 80 anni dopo che sono stati consumati“. In particolare il riferimento è a Fabio Barsanti, l’ex di CasaPound che si è rivelato determinante per la vittoria del neosindaco di centrodestra Mario Pardini e che recentemente ha dichiarato di non essersi mai professato antifascista.