Elezioni, proclamati gli eletti: nel Pd c’è Gianni Giannini al posto di Gabriele Marchi

Elezioni comunali a Lucca, sorpresa nella proclamazione degli eletti.

Se, infatti, la composizione del Consiglio collima con quanto scritto da Lucca in Diretta nell’immediatezza del voto (compreso l’ingresso in assise di Elvio Cecchini per Lista Civile) l’ufficializzazione degli eletti ha regalato una sorpresa nel campo dell’opposizione. Dalla verifica dei verbali, infatti, è emerso che l’ultimo degli eletti del Partito Democratico non è il giovane Gabriele Marchi ma Gianni Giannini, consigliere uscente di Santa Maria del Giudice e già presidente della commissione urbanistica. Questo almeno secondo la proclamazione ufficiale, visto che i verbali parlano di 219 preferenze a pari merito per i due e, in questi casi, dovrebbe prevalere il consigliere più giovane.

La truppa dem, quindi, sarà composta da un solo nuovo consigliere, Vincenzo Alfarano, e da quattro conferme: Serena Mammini, Silvia Del Greco, Chiara Martini e, appunto, Gianni Giannini.

Sei i consiglieri di Fratelli d’Italia (Lido Fava, Simona Testaferrata, Luca Pierotti, Mara Nicodemo, Diego Carnini e Laura Da Prato), 5 di Lucca2032 (Enrico Torrini, Cristina Consani, Paola Granucci, Stefano Pierini, Luciano Panelli), 3 della Lega (Giovanni Minniti, Antonino Azzarà e Armando Pasquinelli), 2 di Forza Italia-Udc (Alessandro Di Vito e Giovanni Ricci), 2 di Difendere Lucca (Fabio Barsanti e Mia Pisano), 1 di Centrodestra per Barsanti (Giacomo Tosi) ed Elvio Cecchini per la sua lista.

Per il centrosinistra oltre al candidato sindaco Francesco Raspini e ai consiglieri Pd ce ne saranno 3 di Lucca Futura (Cecilia Lorenzoni, Gabriele Olivati e Lia Stefani), 1 di Sinistra Con (Daniele Bianucci), 1 di Lucca è Popolare – Volt – Lucca Civica (Valentina Simi), 1 di Lucca è un grande noi (Ilaria Vietina).