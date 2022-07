Impegno civico per Lucca a Pardini: “Disponibili a collaborare”

Dopo la rottura con Lista Civile dovuta all’apparentamento pre-ballottaggio, Impegno civico per Lucca con Celestino Marchini – che dalla decisione di Elvio Cecchini aveva preso le distanze – rompe il silenzio e commenta l’elezione del nuovo sindaco Mario Pardini, mettendosi a disposizione della nuova amministrazione.

“Ci congratuliamo col nuovo sindaco Mario Pardini, eletto democraticamente dalla maggioranza di coloro che sono andati a votare, augurandogli di condurre con competenza e sensibilità la nuova amministrazione comunale – dicono dalla civica -. Allo stesso tempo notiamo come la scarsa affluenza alle urne sia sinonimo della disaffezione degli elettori verso la politica e i partiti e occorre pertanto riaprire il dialogo e far partecipare i cittadini alla vita politico-amministrativa della città (intendendo tutto il comune). Impegno civico per Lucca deplora gli episodi avvenuti durante i festeggiamenti condannando gli estremismi e la mala educazione di ambedue le parti, considerando che la politica dovrebbe essere uno scambio di opinioni e idee e non uno scontro. Siamo disponibili a collaborare nella gestione amministrativa e allo stesso tempo a suggerire iniziative e proposte. Questo non vuol dire che non ci saranno le critiche necessarie, ma sempre in un’ottica costruttiva. Infine agiremo per per formare un gruppo civico che abbia a cuore gli interessi dei cittadini della nostra città”.