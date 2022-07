Nuovo vicesindaco, sull’ipotesi di un incarico a Bruni Fdi rischia lo strappo

Non sarà un mare in tempesta, ma le acque sono sicuramente agitate nel centrodestra lucchese tornato a governare la città e rischiano di esserlo, a breve, anche nei corridoi e nell’aula di Palazzo Santini, se non si troverà la quadra. La prima frizione interna, in attesa che il sindaco Mario Pardini sciolga i nodi per presentare la nuova giunta, si deve registrare proprio nel partito che alle urne è risultato il più votato della coalizione.

Il nuovo scoglio su cui rischia di infrangersi un delicato equilibro, forse ancora non del tutto saldato dopo la sintesi degli apparentamenti, è interno a Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, come ormai noto, ha diritto a tre assessorati nella nuova giunta Pardini e aspira tra questi ad esprimere la carica di vicesindaco. Da pochi giorni l’ala moderata ha prima timidamente suggerito il nome di Moreno Bruni, come candidato ad un assessorato. Poi, durante una riunione fra i candidati di lista – eletti e non – sarebbe arrivata ad avanzare una proposta che da molti è suonata come una sorta di aut aut. Latore ne è stato il neo consigliere eletto Diego Carnini. Senza girarci intorno, il succo del messaggio lanciato ai colleghi sarebbe stato questo: o a Bruni va l’incarico di vicesindaco, o Carnini, insieme alla consigliera Laura Da Prato, sarebbero pronti a staccarsi dal gruppo consiliare Fdi, fin dall’insediamento della nuova amministrazione, sedersi al misto a Palazzo Santini e in forza dei due seggi chiedere un assessorato.

L’uscita sulle prime sembra essere caduta quasi nel vuoto, poi con il passare delle ore e con il senno di poi, alla stessa Fdi si è presentato un nodo da sciogliere o quanto meno da chiarire. Così stando le cose e se il partito nel suo complesso decidesse di assecondare la richiesta, per Bruni si aprirebbero le porte verso il ruolo di vice di Pardini, mentre gli altri dovrebbero accontentarsi dei due assessorati rimasti in quota. Sulla questione, la parola spetterà al sindaco: i vertici di Fdi hanno deciso di salire di nuovo le scale di Palazzo Orsetti domani o al più tardi giovedì per affrontare con Pardini la questione deleghe. E’ possibile, anzi assai scontato, che la conversazione cada sulla questione aperta nella riunione di ieri sera.

Si vedrà. Di sicuro molti in Fdi hanno preso sul serio le affermazioni di Carnini. Anzi, ad alcuni è tornata in mente la mossa che proprio Moreno Bruni, all’epoca dell’amministrazione Favilla, fece, lasciando Governare Lucca per fondare un proprio gruppo e, infine, ottenere l’assessorato. La situazione, ovviamente, è ben diversa. Oltretutto Bruni non era presente alla riunione e né pubblicamente, né con i colleghi ha avanzato richieste per sé.

Intanto, vanno avanti le consultazioni per formare il nuovo esecutivo. Appare ormai certa l’assegnazione a Fabio Barsanti delle deleghe allo sport e alle politiche giovanili. Quanto meno queste sarebbero le richieste dell’ex candidato sindaco che si è apparentato con Pardini. Tuttavia, se non lui, il suo gruppo consiliare Difendere Lucca potrebbe ottenere anche l’incarico della cultura. In questo caso, però, a Remo Santini resterebbe la delega al turismo, insieme, non sarebbe da escludere, ad altre mansioni.

E’ sempre più solida poi l’idea di affidare bilancio e finanze a Luciano Fazzi, attualmente assessore al Comune di Siena. Un tecnico che potrebbe entrare in giunta in “quota” Lucca2032. Resta ancora da sciogliere il nodo urbanistica, per cui l’intenzione sarebbe quella di procedere con un incarico a un professionista del settore.