Italia al Centro, Daniela Leoni nuova responsabile per Lucca e Piana

Sarà Daniela Leoni la nuova responsabile di Italia al Centro per Lucca e Piana. La nomina è stata ratificata lo scorso venerdì (1 luglio) dal segretario provinciale Simone Simonini. Leoni entra così a far parte dei quadri dirigenti del movimento che vede in Toti il suo leader nazionale.

“Una nomina meritata -ha dichiarato il Segretario Simonini-, frutto di un gran lavoro serio ed oculato che ci ha visto partecipi nella conquista del Comune di Lucca. Come partito politico vogliamo crescere su tutto il territorio, lavorando nell’interesse collettivo prima di quello personale, come Daniela ha ben dimostrato”.

Un commento arriva anche dalla nuova responsabile Leoni: “Ringrazio la dirigenza di Italia al Centro, in particolare Simone Simonini per aver creduto in me e per avermi dato questa opportunità. Sono convinta che grazie ad un buon coordinamento, sia possibile raggiungere ottimi risultati anche nel territorio lucchese e circostante”.