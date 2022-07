Al Circolo Arci di Sant’Alessio in congresso provinciale del Psi

Il 15, 16 e 17 luglio a Roma si terrà il congresso nazionale del Partito Socialista Italiano. Pertanto è convocata l’assemblea congressuale provinciale che si svolgerà domani (8 luglio) dalle 20,30 al Circolo Arci di Sant’Alessio.

Una sola la mozione congressuale dal titolo Una grande storia per ripensare il futuro. Sarà ricandidato a segretario nazionale del partito il Enzo Maraio. Lavoro, welfare, scuola, ambiente, giustizia e diritti saranno al centro del dibattito. Nell’assemblea congressuale provinciale verranno eletti i delegati per il congresso nazionale e per l’assemblea congressuale regionale.