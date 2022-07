Rincari e terzo settore, Montemagni (Lega): “Sia garantito un adeguato supporto economico”

“È noto come in Toscana ed ovviamente anche in Versilia, a Lucca e Massa l’ampio e variegato comparto denominato terzo settore, sia, storicamente, un preciso e qualificato punto di riferimento della nostra società. In pandemia l’attività dei volontari è stata e lo è tuttora determinante ed è anche per tale motivo che la Regione non può rimanere sorda ai naturali e condivisibili appelli provenienti dalle varie associazioni del territorio, come le Misericordie versiliesi, lucchesi e massesi alle prese con gli svariati e pesanti rincari che stanno mettendo sempre più a dura prova la loro normale ed essenziale operatività quotidiana”. Lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“Pertanto – precisa l’esponente leghista – considerata la generosità di queste donne ed uomini che sacrificano parte del loro tempo per aiutare concretamente il prossimo, è indispensabile che le istituzioni facciano, dunque, pienamente il loro dovere. Auspico, quindi che, oltre ad organizzare convegni, ci si attivi fattivamente per supportare economicamente pure gli addetti delle predette associazioni: da parte mia, assicuro nuovamente il massimo impegno, affinchè i volontari abbiano il giusto appoggio in questo difficile momento“.