Sanità al collasso, Montemagni appoggia Quiriconi: “Intervenga anche la Regione”

Carenza di personale all’ospedale e soprattutto nei pronto soccorso. L’allarme del presidente dell’ordine dei medici di Lucca, Umberto Quiriconi, non è passato inosservato nemmeno nel gruppo Lega di Lucca: “Facciamo nostre le sue preoccupazioni – ha detto Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega – peraltro, da anni, più volte esplicitate con atti consiliari e sopralluoghi, auspicando che il suo accorato appello rivolto a sindaci e prefetto, venga pure ascoltato con la giusta attenzione da parte della Regione, che non è immune da errori”.

“Sono completamente d’accordo con le sue doverose puntualizzazioni – ha proseguito – D’altronde se le criticità non vengono affrontate per tempo, è chiaro che poi si acuiscono e tendono a diventare sempre più ingestibili e talvolta irreversibili. La grave carenza di personale è un male antico a cui non si è mai posto rimedio”.

“Insomma – conclude –attendiamo fatti concreti su una vasta problematica che investe tutti noi; con la salute, infatti, non si scherza”.